Geldautomaten gesprengt: Trio vor Gericht

Hanau (dpa) - Sie sollen zwei Geldautomaten in Hasselroth (Hessen) und einen weiteren in Bad Oeynhausen (Nordthein-Westfalen) in die Luft gesprengt haben und zu einer internationalen Bande gehören: Seit Freitag stehen drei Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren vor dem Landgericht Hanau. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem Trio die Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen sowie gewerbsmäßigen Diebstahl vor. Festgenommen wurden die Angeklagten nach einer Großfahndung im bayerischen Landkreis Aschaffenburg.