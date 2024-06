Drei junge Männer nach Geldautomaten-Sprengung angeklagt

Sie sollen als Mitglieder einer auf solche Taten spezialisierten Bande am 25. November nachts einen Geldautomaten in der Gemeinde Hasselroth gesprengt und dabei über 62.000 Euro erbeutet haben. Anschließend sollen sie in einem Fahrzeug geflüchtet sein und wurden kurze Zeit später im Landkreis Aschaffenburg im Rahmen einer Großfahndung festgenommen. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Durch die Sprengung war ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden.