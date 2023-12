Männer scheitern bei Sprengung von Geldautomat

Oberursel (dpa/lhe) - Zwei Männer haben am frühen Dienstagmorgen vergeblich versucht, einen Geldautomaten im Hochtaunuskreis zu sprengen. Es sei lediglich die Außenverkleidung des Automaten im Gewerbegebiet von Oberursel-Oberstedten beschädigt worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die Täter flüchteten daher ohne Beute auf Fahrrädern. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Für die Sprengung hatten sie Gas in den Automaten geleitet, dieser stand vor einer Spiel- und Bowlinghalle. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.