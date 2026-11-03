Geldautomatenaufbruch im Rathaus Raunheim gescheitert
Unbekannte brechen mehrere Türen auf und wollen im Tresorraum des Rathauses an die Geldkassette. Ein Alarm macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Raunheim (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) versucht, im Rathaus einen Geldautomaten aufzubrechen und hohen Schaden verursacht. Die Kriminellen kletterten über einen Zaun und verschafften sich Zutritt zum Foyer des Rathauses, brachen weitere Türen auf und gelangten in den Tresorraum, wie die Polizei mitteilte. Von dort versuchten sie die Rückseite eines Geldautomaten aufzuhebeln.
Der ausgelöste Alarm ließ ihr Vorhaben am frühen Montagmorgen nach Polizeiangaben allerdings scheitern. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden belaufe sich auf mehrere zehntausend Euro.