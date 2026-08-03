Gemeinschaftliche Vergewaltigung? Drei Männer in U-Haft

Offenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts auf gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung sind drei Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Die Beschuldigten seien alle ohne festen Wohnsitz, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südosthessen mit.

Den Männern im Alter von 38, 48 und 49 Jahren wird vorgeworfen, in der Nacht zum Freitag eine Frau auf dem Offenbacher Marktplatz vergewaltigt zu haben. Zeugen hatten die sexuellen Handlungen auf dem Offenbacher Marktplatz beobachtet und die Polizei verständigt. Die Auswertung der Videoüberwachung bestätigte laut Polizei den Verdacht, dass die sexuellen Handlungen wohl nicht einvernehmlich waren.

«Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen sich die Tatverdächtigen und die 63-jährige Frau kurz vor der Tat kennengelernt haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten zuvor mutmaßlich Alkohol konsumiert haben», berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft.

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