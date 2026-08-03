Kriminalität

Gemeinschaftliche Vergewaltigung? Drei Männer in U-Haft

Zeugen hatten die mutmaßliche Vergewaltigung auf dem Offenbacher Marktplatz beobachtet und die Polizei verständigt. Ein Video bestätigte den Verdacht, dass der Sex nicht einvernehmlich war.

Ein Richter erließ drei Haftbefehle. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Ein Richter erließ drei Haftbefehle. (Symbolbild)

Offenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts auf gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung sind drei Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Die Beschuldigten seien alle ohne festen Wohnsitz, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südosthessen mit. 

Den Männern im Alter von 38, 48 und 49 Jahren wird vorgeworfen, in der Nacht zum Freitag eine Frau auf dem Offenbacher Marktplatz vergewaltigt zu haben. Zeugen hatten die sexuellen Handlungen auf dem Offenbacher Marktplatz beobachtet und die Polizei verständigt. Die Auswertung der Videoüberwachung bestätigte laut Polizei den Verdacht, dass die sexuellen Handlungen wohl nicht einvernehmlich waren. 

«Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen sich die Tatverdächtigen und die 63-jährige Frau kurz vor der Tat kennengelernt haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten zuvor mutmaßlich Alkohol konsumiert haben», berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. 

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Die Tatverdächtigen seien bereits am Freitag festgenommen werden. Am Samstag erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt gegen alle drei Beschuldigten Haftbefehl wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung und ordnete Untersuchungshaft an. Der genaue Ablauf des Geschehens und die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet nach wie vor um Hinweise.

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