Gen-Z-Protest auch für Frankfurt angekündigt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch in Frankfurt hat die Initiative Gen Z regelt für Samstag zu Protest für Bildung und soziale Gerechtigkeit aufgerufen. Online haben sich mehr als 10.000 Menschen angemeldet, wie auf der Internetseite der Initiative zu sehen ist. Geplant ist ein bundesweiter Protesttag. Bei ähnlichen Veranstaltungen in Frankreich, Spanien, Italien und Albanien war es jüngst zu Ausschreitungen gekommen.

Auch nach Einschätzung des hessischen Innenministers Roman Poseck (CDU) besteht «eine Gefahr für eine Unterwanderung des Protestes durch Linksextremisten mit Gewaltpotenzial». An diesem Donnerstag, 11.00 Uhr, soll es bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Frankfurt weitere Informationen zur Situation geben.

Innenminister appelliert an Teilnehmer

Die Gewaltexzesse und Straftaten aus Frankreich dürften kein Vorbild für Deutschland sein, mahnt Poseck: «Wir werden es in Hessen nicht zulassen, dass linke Radikale unser Stadtbild bestimmen und Sachwerte sowie menschliche Werte im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen setzen».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die Polizei werde stark aufgestellt sein und konsequent gegen Verstöße vorgehen, kündigte der Minister an. Er appelliere an alle Teilnehmer, friedlich zu bleiben.

Polizei beobachtet Entwicklung genau

Auch ein Sprecher des Frankfurter Polizeipräsidiums erklärte, man bereite sich intensiv vor. Die Polizei werde frühzeitig in der Stadt präsent sein. Wie viele Demonstranten und Demonstrantinnen zu erwarten seien, sei nicht klar. Es handele sich um einen sehr dynamischen Prozess, daher beobachte die Polizei die aktuelle Entwicklung genau. Eine vierstellige Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei aber wahrscheinlich.