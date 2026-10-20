Innere Sicherheit

Polizei stellt sich für Proteste am 31. Oktober auf

Bei einem deutschlandweiten Protesttag soll es um Bildung und soziale Gerechtigkeit gehen. Hessens Polizei schaut wachsam auf den Tag – auch vor dem Hintergrund der Ausschreitungen in Frankreich.

Hessens Innenminister Poseck: Polizei werde «keinerlei Gewalt gegen Personen und Sachen dulden.» (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Hessens Innenminister Poseck: Polizei werde «keinerlei Gewalt gegen Personen und Sachen dulden.» (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach der Ankündigung von Demonstrationen unter anderem in Frankfurt am 31. Oktober nehmen Hessens Sicherheitsbehörden den Tag in den Blick. Für dieses Datum finde eine Mobilisierung statt, die auch aus dem linken Spektrum instrumentalisiert werde, erklärte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU). «Unsere Polizei wird stark aufgestellt sein und konsequent handeln. Sie wird keinerlei Gewalt gegen Personen und Sachen dulden.» Zunächst hatte die «Bild-Zeitung» berichtet.

«Unsere Sicherheitsbehörden haben den 31. Oktober bereits fest im Blick», sagte Poseck. «Die großen Gefahren des Linksextremismus für unser friedliches Zusammenleben werden hier sichtbar.» Frankreich dürfe und werde sich auf hessischen Straßen nicht wiederholen. «Wir werden nicht zulassen, dass linke Radikale unser Stadtbild bestimmen und Sachwerte sowie menschliche Werte im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen setzen», ergänzte der Innenminister.

Die Initiative «Gen Z steht auf» ruft für den 31. Oktober in mehreren deutschen Städten zu Protesten auf. Dabei soll es den Angaben zufolge unter anderem um Bildung, ein bezahlbares Leben sowie die Ablehnung der Wehrpflicht gehen. «Wir distanzieren uns klar von jeglicher Art von Gewalt», sagte der Mitinitiator Akram Selo. Es gehe um eine friedliche Demonstration.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auf der Liste der Städte stehen neben Frankfurt auch München, Berlin und Hamburg. In Frankfurt ist nach Angaben des Ordnungsamtes eine «Gen-Z-Demo» am 31. Oktober angemeldet, laut Veranstalter werde mit 1.700 Teilnehmern gerechnet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zeitumstellung verstellt innere Uhr – Licht hilft
Biorhythmus

Zeitumstellung verstellt innere Uhr – Licht hilft

Wie Licht am Morgen hilft, die innere Uhr nach der Zeitumstellung zu synchronisieren – und warum es abends auf weniger Helligkeit ankommt.

22.10.2025

Demonstrationen

Großer Protesttag in Israel - Polizei setzt Wasserwerfer ein

Am «Tag des Widerstands» gehen Tausende in Israel auf die Straße, um gegen die geplante Justizreform zu demonstrieren. Auch der Verkehr kommt teils zum Erliegen. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft.

18.07.2023

Gesundheit

Apotheken fordern bei Protesttag höhere Honorare

14.06.2023

Arzneimittelversorgung

Viele Apotheken in Hessen schließen wegen Protesttag

07.06.2023

Polizei

Frankreich: Ausschreitungen bei Protesten gegen Rentenreform

Hunderttausende demonstrieren in Frankreich am 1. Mai gegen die Rentenreform von Präsident Macron. Es kommt auch zu Ausschreitungen. Die Polizei nimmt Hunderte Menschen fest.

02.05.2023