Genanalyse bestätigt Wolf nach Schafsrissen bei Greifenstein

Greifenstein (dpa/lhe) - Nach dem Fund von neun toten Schafen eines Tierhalters bei Greifenstein ist klar, dass mindestens ein Wolf hinter den Rissen steckt. Bei einer genetischen Analyse sei Wolfs-DNA festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Landesbetriebs Hessenforst, bei dem auch das Wolfszentrum Hessen angesiedelt ist, auf Anfrage mit. «Im zweiten Schritt werden die Genetikproben nun weiter untersucht, um festzustellen, welches Individuum für die Risse verantwortlich ist», so der Sprecher. Diese Ergebnisse stünden aus.

Der Schafhalter hatte nach drei aufeinanderfolgenden Nächten im April die insgesamt neun toten Tiere gefunden. Ein Wolfsberater hatte sich daraufhin ein genaues Bild vor Ort über die Riss-Situation gemacht und Abstriche genommen, die im Labor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung untersucht wurden.

Wolfsrudel in der Region etabliert

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine endgültige amtliche Feststellung von Experten des Wolfszentrums Hessen, ob ein Wolf der Verursacher der Risse war, steht laut Sprecher noch aus. Falls es dazu kommt, könnte der Schafhalter damit eine Ausgleichszahlung beantragen. Mit Blick auf die Tierhaltung hatte das Wolfszentrum bereits befunden, dass ein «ausreichender Grundschutz» nicht vorhanden gewesen sei.

Im Territorium Greifenstein hat sich ein Wolfsrudel etabliert. In der gleichen Region waren vor einigen Tagen auch sieben weitere tote Schafe gefunden worden. Auch hier seien Abstriche genommen worden, die nun untersucht würden, sagte der Sprecher. Ergebnisse lägen bisher nicht vor.