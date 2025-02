Gentges will Debatte zu Klagemöglichkeiten für Asylbewerber

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Blick auf das dänische Vorgehen in der Asylpolitik will Migrationsministerin Marion Gentges auch in Deutschland darüber diskutieren, ob der Rechtsweg bei einem abgelehnten Bescheid verkürzt werden kann. «Wir brauchen den Rechtsstaat und bekennen uns zu ihm, aber wir brauchen keinen ausufernden Rechtswegestaat», sagte die CDU-Politikerin «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» (Montag) bei einem Besuch in Kopenhagen.