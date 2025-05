Geplatzter Lkw-Reifen sorgt für Unfall mit 18 Fahrzeugen

Volkmarsen (dpa/lhe) - Ein Reifenplatzer bei einem Lastwagen hat auf der Autobahn 44 einen Unfall mit insgesamt 18 betroffenen Fahrzeugen ausgelöst. Die umherfliegenden Reifenteile beschädigten am Montagabend beim nordhessischen Volkmarsen unter anderem einen Staukasten am Anhänger des Sattelzugs, wie die Polizei mitteilte. Die darin aufbewahrten Spanngurte und Werkzeuge sowie die Reifenteile verteilten sich daraufhin quer über die Straße. 15 Autos, ein Transporter und ein Lastwagen konnten in der Dunkelheit nicht mehr rechtzeitig ausweichen: Sie fuhren gegen oder über die Gegenstände.