Heidelberg: Unfall auf B535 - 21-Jährige muss Lkw ausweichen

Heidelberg. Mindestens drei Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen in einen Unfall auf der B535 verwickelt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 6.30 Uhr in Fahrtrichtung Heidelberg auf Höhe des Patrick-Henry-Village. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.