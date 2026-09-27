Unfall am Geburtstag

Gerade 18 geworden - Führerschein nach drei Stunden weg

Seinen 18. Geburtstag hat sich der junge Mann wohl anders vorgestellt: Nach einer ersten Tour mit einem Auto ist der Führerschein direkt wieder weg.

Noch an der Unfallstelle kassieren die Polizisten den Führerschein des jungen Mannes ein. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Noch an der Unfallstelle kassieren die Polizisten den Führerschein des jungen Mannes ein. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nicht einmal drei Stunden, nachdem ein junger Mann 18 geworden ist und alleine Auto fahren durfte, ist er seinen Führerschein wieder los. Das Geburtstagskind war am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr vermutlich deutlich zu schnell durch Heilbronn gefahren, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über den Wagen und stieß gegen mehrere Bäume. Zuvor hatte der SWR berichtet. 

Außer dem 18-Jährigen saßen noch vier weitere Menschen in dem Fahrzeug. Sie wurden den Angaben zufolge alle leicht verletzt und von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten beschlagnahmen noch am Unfallort den Führerschein des Fahranfängers.

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