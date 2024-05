Geburtstagskind Petra Roth wurde Ehrenprofessur verliehen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An ihrem 80. Geburtstag ist der früheren Oberbürgermeisterin von Frankfurt, Petra Roth, die Ehrenprofessur des Landes Hessen verliehen worden. «Petra Roth hat Frankfurt, Hessen und Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten mit Herz und Verstand, mit der ihr eigenen charmanten Hartnäckigkeit und mit großem Erfolg geprägt und gestaltet», sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei bei der Feierstunde in Frankfurt am Donnerstag. Roth habe sich mit Pioniergeist neue Wege erschlossen und könne auf eine beeindruckende Lebensleistung zurückblicken.