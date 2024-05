Zweierlei Grüne Soße bei Ex-OB Petra Roth

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurts Ex-Oberbürgermeisterin Petra Roth fremdelte anfangs mit Grüner Soße. Roth, die am 9. Mai 80 Jahre alt wird, wuchs in Bremen auf, ihre Großmutter kam aus Kassel, deren Vorfahren stammten aus dem Schwam-Eder-Kreis. Roths Großmutter brachte die berühmte Frankfurter Spezialität mit nach Bremen - allerdings in einer besonderen Variante: «Meine Großmutter hat nur zwei Kräuter verwendet: Schnittlauch und Dill. Sie nannte das Schwälmer Grüne Soße.»