Gereizte Atemwege und Kopfschmerzen: Schwimmbad evakuiert

Alsfeld (dpa/lhe) - Nachdem mehrere Menschen über Kopfschmerzen und Reizungen der Atemwege geklagt hatten, ist ein Schwimmbad in Alsfeld (Vogelsbergkreis) evakuiert worden. Vier der Betroffenen wurden am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Drei von ihnen konnten die Klinik kurze Zeit später wieder verlassen. Insgesamt acht Menschen hatten den Angaben zufolge zuvor in dem Bad über Unwohlsein berichtet.