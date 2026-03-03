Gericht spricht Familie nach Tod von 21-Jähriger schuldig

Ehringshausen/Frankfurt (dpa/lhe) - Fast zehn Jahre nach dem Tod einer jungen Frau mit Behinderung ist ihre Familie vom Frankfurter Landgericht verurteilt worden. Die Eltern wurden wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Mutter erhielt eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren, der Vater wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die Schwester der getöteten erhielt eine Bewährungsstrafe von acht Monaten wegen unterlassener Hilfeleistung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Am Abend des 31. Oktober 2016 war die 21-Jährige, die unter anderem das Down-Syndrom hatte und an Diabetes litt, im elterlichen Einfamilienhaus in Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) an inneren Blutungen gestorben, verursacht durch eine Überzuckerung. Die Eltern hatten den sich stetig verschlechternden Zustand bemerkt, jedoch nichts unternommen. Mit einer ärztlichen Behandlung hätte die junge Frau, die in den Armen ihrer Schwester starb, noch kurz vor ihrem Tod gerettet werden können.