Urteil um versuchten Mord

Gericht spricht Mutter vom Vorwurf der Babyvergiftung frei

Einer Mutter war vorgeworfen worden, ihr Frühchen absichtlich mit Koffein vergiftet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft gefordert.

Im Prozess ging es um den Vorwurf des versuchten Mordes an einem Frühchen. (Archivfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Im Prozess ging es um den Vorwurf des versuchten Mordes an einem Frühchen. (Archivfoto)

Tübingen (dpa/lsw) - In einem aufsehenerregenden Prozess um den versuchten Mord an einem Frühchen ist die Mutter des Babys freigesprochen worden. Nach Auskunft eines Landgerichtssprechers hatte die Anklage vier Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung wollte einen Freispruch. Dem folgte auch die Kammer, wie der Sprecher sagte. Es hätten objektive Beweise zur Täterschaft und auch das Motiv der Frau gefehlt.

Die Staatsanwaltschaft hatte die junge Frau aus dem Landkreis Reutlingen wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie soll Mitte November ihrem damals wenige Wochen alten Sohn auf der Intensivstation durch eine Magensonde eine Überdosis Koffein verabreicht und ihn damit schwer vergiftet haben. Das Kind überlebte. Die 25-Jährige hatte zu Beginn des Prozesses abgestritten, die vorgeworfene Tat begangen zu haben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zu viel Koffein – Hat eine Mutter ihr Kind vergiftet?
Versuchter Mord

Zu viel Koffein – Hat eine Mutter ihr Kind vergiftet?

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt schwer: Um selbst Aufmerksamkeit zu bekommen, soll eine Mutter ihr Kind auf einer Intensivstation vergiftet haben. Leidet sie an einer psychischen Störung?

26.08.2026

Sohn in Klinik vergiftet? Mutter weist Vorwürfe zurück
Versuchter Mord an Frühchen

Sohn in Klinik vergiftet? Mutter weist Vorwürfe zurück

Weil sie laut Anklage Aufmerksamkeit haben wollte, soll eine junge Mutter ihrem Frühgeborenen auf einer Intensivstation eine Überdosis Koffein verabreicht haben. Was sagt sie selbst dazu?

26.08.2026

Staatsanwaltschaft fordert Höchststrafe für Armbrust-Mord
Erbstreit als mögliches Motiv

Staatsanwaltschaft fordert Höchststrafe für Armbrust-Mord

Mit einer Armbrust erschießt ein Mann eine Frau im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft spricht von Heimtücke und Hass – und fordert lebenslange Haft.

11.12.2025

Vorwurf versuchter Mord - Frau am Flughafen festgenommen
Gesucht per Haftbefehl

Vorwurf versuchter Mord - Frau am Flughafen festgenommen

Bei der Einreise klickten die Handschellen. Bundespolizisten nehmen am Flughafen eine Frau fest, der ein schweres Verbrechen vorgeworfen wird. Allerdings nicht in Deutschland.

07.07.2025

Junge Sanitäterin soll Kollegen vergiftet haben
Tatort Rettungswache

Junge Sanitäterin soll Kollegen vergiftet haben

Eigentlich sollen sie Menschen helfen und retten. Nun allerdings sitzt eine angehende Notfallsanitäterin selbst in Untersuchungshaft - wegen versuchten Mordes an ihren eigenen Kollegen.

06.02.2025