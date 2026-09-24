Gericht spricht Mutter vom Vorwurf der Babyvergiftung frei

Tübingen (dpa/lsw) - In einem aufsehenerregenden Prozess um den versuchten Mord an einem Frühchen ist die Mutter des Babys freigesprochen worden. Nach Auskunft eines Landgerichtssprechers hatte die Anklage vier Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung wollte einen Freispruch. Dem folgte auch die Kammer, wie der Sprecher sagte. Es hätten objektive Beweise zur Täterschaft und auch das Motiv der Frau gefehlt.