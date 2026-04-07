Gericht urteilt nach tödlichem Autorennen – Mord oder nicht?

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess um ein tödliches Autorennen mitten in Ludwigsburg verkündet das Landgericht Stuttgart am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil. Angeklagt sind zwei Brüder im Alter von 33 und 35 Jahren sowie ihr 26-jähriger Cousin. Sie sollen sich im März 2025 zu einem illegalen Rennen verabredet haben. Dabei raste einer der Brüder mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde in das Auto zweier junger Frauen, die mit ihrem Wagen eine Tankstelle verließen und bei dem Unfall ums Leben kamen.