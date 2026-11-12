Energie

Geringere Erlöse drücken EnBW-Zahlen

Unter anderem Trockenheit und Niedrigwasser bremsen die Stromproduktion bei EnBW und belasten das Ergebnis. Wie der Karlsruher Versorger trotz der schwächeren Zahlen auf das Gesamtjahr blickt.

Der Energiekonzern EnBW verdient weniger. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Der Energiekonzern EnBW verdient weniger. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Geringere Erlöse und ein Rückgang der Stromproduktion etwa bei Laufwasserkraftwerken infolge von Trockenheit und Niedrigwasser haben das Ergebnis des Karlsruher Energieversorgers EnBW deutlich geschmälert. Der für die Dividende relevante bereinigte Konzernüberschuss sank in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 34 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Er betrug rund 660 Millionen Euro nach gut 990 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Konzernüberschuss sank um knapp 65 Prozent auf rund 208 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 589,2).

Das geopolitische Umfeld und die Witterungsbedingungen mit Hitze und Niedrigwasser hätten die Geschäftsentwicklung weiterhin geprägt, hieß es. Unter anderem habe etwa die deutlich geringere Wasserführung insbesondere im dritten Quartal das Ergebnis der Laufwasserkraftwerke belastet. Auch sei die Entwicklung bestimmt gewesen von niedrigeren Erzeugungsmengen infolge des geplanten Kohleausstiegs. 

Positiv habe sich etwa der Ausbau der Elektromobilität und das Kundengeschäft entwickelt. Außerdem hätten bessere Windbedingungen die Energieerzeugung bei Windkraftwerken günstig beeinflusst. 

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Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bleibt

Das bereinigte operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) sank ebenfalls von gut 3,6 auf 3,2 Milliarden Euro, ein Rückgang von 12 Prozent. 

Der Konzern blieb aber für das gesamte Geschäftsjahr bei einem erwarteten bereinigten EBITDA zwischen 4,6 und 5,1 Milliarden Euro - allerdings im «unteren Bereich» dieser Bandbreite, wie das Unternehmen ergänzte. Die Energie- und Rohstoffmärkte seien wegen der geopolitischen Spannungen weiter unter Druck. Auswirkungen auf die EnBW würden verstärkt beobachtet und analysiert. 

Investitionen vor allem in Netzausbau und Erneuerbare

EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer zeigte sich unter dem Strich zufrieden mit den Ergebnissen der ersten neun Monate. «Unser Portfolio ist robust und zukunftsorientiert aufgestellt», sagte er. Im laufenden Jahr seien bereits 4 Milliarden Euro investiert worden - der größte Teil davon floss seinen Angaben zufolge in den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Netz- und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Die Investitionen lagen allerdings leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraumes (rund 4,7 Milliarden).

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