Germanistische Institute gegen geplantes Gender-Verbot

Gießen/Marburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Mehrere germanistische Institute hessischer Universitäten wenden sich gegen das geplante Gender-Verbot im Entwurf des Koalitionsvertrags von CDU und SPD in Hessen. Man bitte die Politikerinnen und Politiker beider Parteien «mit größtem Nachdruck» darum, die entsprechende Formulierung nicht in den Koalitionsvertrag aufzunehmen, erklärten die Institute der Universitäten Gießen, Darmstadt, Kassel und Marburg in einer Stellungnahme.

In dem Entwurf heißt es unter anderem: «Wir werden festschreiben, dass in der öffentlichen Verwaltung sowie weiteren staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen (wie Schulen, Universitäten, Rundfunk) auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird und eine Orientierung am Rat für deutsche Rechtschreibung erfolgt.»

Aus Sicht der Institute wäre jedoch ein Verbot des Genderns mit Sonderzeichen durch den Entscheidungsstand des Rechtschreibrats nicht gedeckt. Die Sprachgemeinschaft müsse zudem «nach Möglichkeiten einer adäquaten Kennzeichnung aller Geschlechteridentitäten im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch suchen». Die in dem Entwurf genannten Universitäten, Schulen sowie der Rundfunk seien Orte, an denen verantwortungsbewusst mit dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe umgegangen werde. Im Hochschulalltag etwa seien die verschiedenen Formen des Genderns nicht mehr wegzudenken.