Geruch an Bord: Lufthansa-Maschine dreht auf Flug um

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs an Bord ist eine Passagiermaschine der Lufthansa mit fast 340 Menschen am Donnerstag außerplanmäßig zurück nach Frankfurt am Main geflogen. «Grund dafür war ein nicht identifizierbarer elektrischer Geruch in der Kabine», teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Die Boeing 747-8 sei auf dem Weg nach Chicago in den USA gewesen. Die «Bild» berichtete zuerst.