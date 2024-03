Ungeplante Zwischenlandung von Lufthansa-Flugzeug auf Rhodos

Frankfurt (dpa) - Eine Passagiermaschine der Lufthansa auf dem Weg von Frankfurt nach Dubai ist am Montagabend außerplanmäßig auf Rhodos zwischengelandet. Grund war ein «nicht identifizierbarer elektrischer Geruch in der Bordküche», wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage sagte. Zuvor hatte die «Bild» berichtet. «Alle 189 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder haben das Flugzeug normal verlassen», sagte der Sprecher.

Der Airbus A330-300 werde aktuell von Technikern untersucht. Die Passagiere werden demnach auf der griechischen Insel in Hotels untergebracht und setzen ihre Reise nach Dubai am Dienstag mit einer Ersatzmaschine fort. «Zu keiner Zeit gab es eine Rauchentwicklung an Bord, es handelte sich um einen elektrischen Geruch», sagte der Sprecher.