Gerüchte um Jensen-Abgang: KSC-Coach Eichner hat keine Info

Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC lassen die Wechselgerüchte um Leon Jensen zum Konkurrenten Hertha BSC kalt. Medienberichten zufolge soll der Mittelfeldspieler vor einer Rückkehr in die Hauptstadt stehen, wo er in der Jugend zwischen 2014 und 2016 ausgebildet wurde. «Leon hat einen auflaufenden Vertrag. Das ist das, was wir wissen», erklärte Eichner vor dem Abendspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky). Er selbst habe darüber keine Informationen, so der 42-Jährige.