Geschäftsmann in Frankfurt umgebracht - Suche nach Täter
Die Leiche eines 38-jährigen Geschäftsmanns wird in Frankfurt-Sachsenhausen entdeckt. Die Ermittler halten Details zur Tat am 19. Oktober zunächst zurück – was bisher bekannt ist.
Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Ein Geschäftsmann ist in Frankfurt getötet worden. Wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte, wurde die Leiche des 38-Jährigen bereits am 19. Oktober in einer Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen entdeckt. Die Ermittler machten den Fall erst jetzt öffentlich.
Sie gehen davon aus, dass der Mann durch «stumpfe sowie scharfe Gewalteinwirkung» umgebracht wurde. Der Zeitpunkt der Tat war nach bisherigen Erkenntnissen zwei Tage zuvor am frühen Samstagmorgen (17.10.).
Nähere Details teilte die Polizei nicht mit, um kein Täterwissen preiszugeben. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen und den genauen Umständen. Die Suche nach dem oder den Tätern läuft.