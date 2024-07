Geschasste Staatssekretärin weist Anschuldigung zurück

Vize-Ministerpräsident Mansoori hatte die geplante Trennung von Messari-Becker am Montag öffentlich gemacht. Da er sich auf einen Vorfall «außerhalb des Dienstverhältnisses» beziehe, werde er sich zu den Details nicht äußern, erklärte Mansoori. Er habe Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gebeten, Messari-Becker in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Sie war erst im Januar als Seiteneinsteigerin in der Politik Staatssekretärin in der damals neuen schwarz-roten Landesregierung geworden.