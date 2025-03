Schulleiter wirft Ex-Staatssekretärin Rufmord vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Affäre um die Entlassung einer hessischen Staatssekretärin nach einem Gespräch am Gymnasium ihrer Tochter hat der Schulleiter ihr Vorwürfe bis hin zu Verleumdung und Rufmord gemacht. Er habe sich in einem Elterngespräch von ihr unter Druck gesetzt gefühlt, sagte er als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Wiesbadener Landtags zur Entlassung der Wirtschaftsstaatssekretärin Lamia Messari-Becker.