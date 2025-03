Schulleiter und Lehrer als Zeugen im Untersuchungsausschuss

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessens Untersuchungsausschuss zur umstrittenen Entlassung einer Staatssekretärin sollen am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden weitere Zeugen vernommen werden. Aussagen sollen mehrere Lehrer aus der einstigen Schule einer der Töchter der Ex-Staatssekretärin sowie die Mitarbeiterin eines Schulamtes.