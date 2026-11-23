Mainz (dpa/lrs) - Die überparteiliche kommunale Initiative «Jetzt reden wir!» hat den Kurs der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Sachen Kommunalfinanzen gelobt. «Das zugesagte Geld, das ins System kommt, das ist auf jeden Fall ein starker Wurf», sagte Nicole Jobelius-Schausten, Ortsbürgermeisterin von Ellenz-Poltersdorf im Kreis Cochem-Zell und Sprecherin der Initiative nach einem Treffen mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) in Mainz. Nun bleibe abzuwarten, wie das in der Fläche ankomme.

In der Initiative haben sich Vertreter aus zahlreichen Ortsgemeinden im Land zusammengeschlossen. Die Initiative war in der Vergangenheit schon mehrfach zu Gast in der Staatskanzlei, zu Zeiten von Schnieders Amtsvorgänger Alexander Schweitzer (SPD). In einem im Februar dieses Jahres vorgelegten Forderungskatalog hatte sie sich etwa für Erleichterungen bei Förderprogrammen oder Auftragsvergaben ausgesprochen.

Ehrenamt als enorme Herausforderung

Die Schwierigkeit für die Dörfer sei, dass man dort ehrenamtlich unterwegs sei, also weitgehend allein, sagte der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Dohr (Kreis Cochem-Zell), Thomas Schäfer, der ebenfalls Sprecher der Initiative ist. Es sei eine enorme Herausforderung, nebenberuflich all die heutzutage für eine Ortsgemeine nötigen Dinge zu beackern.

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Schnieder sagte nach dem Treffen, es sei um eine bessere Finanzausstattung für Kommunen gegangen, um Staatsmodernisierung und Fragen des Vergaberechts. Der kürzlich vorgestellte Doppelhaushalt des Landes für 2027 und 2028 bringe einen deutlichen Zuwachs beim Kommunalen Finanzausgleich, die Landesregierung halte Wort, sagte Schnieder. Dem Thema Staatsmodernisierung widme sich eine eigene Abteilung im Finanzministerium.

Dickicht an Berichts- und Dokumentationspflichten

Das Kabinett habe bereits beschlossen, alle landesrechtlichen Berichts- und Dokumentationspflichten auf null zu setzen. Jetzt sei es an den Ministerien, zu sagen, was noch gewünscht sei. «Das ist auch etwas, was die Ortsgemeinden gerne wissen wollen, weil das ein Dickicht ist, wo keiner mehr durchschaut, wo gerade das Ehrenamt dann auch ein Stück dran verzweifelt», sagte Schnieder.