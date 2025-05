Gestohlene Katzenbabys wieder daheim

Fürth (dpa/lhe) - Happy End für fünf entführte Katzenbabys: Sie wurden nach vier Tagen von den Tätern zu ihrer Besitzerin zurückgebracht. «Die Kleinen konnten unversehrt vor der Haustür aufgefunden und an die glückliche Katzenmutter zurückgegeben werden», teilte die Polizei in Darmstadt mit. Am vergangenen Mittwoch hatten bislang unbekannte Täter die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fürth (Landkreis Bergstraße) aufgebrochen und die Kätzchen mitgenommen, am Sonntagmittag saßen diese wieder vor der Tür. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.