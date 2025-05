Fürth. Einbrecher haben am Mittwoch fünf Katzenbabys aus einer Fürther Wohnung gestohlen. Wie die Polizei berichtete, verschafften sich die Täter zwischen 11 Uhr und 21.15 Uhr in der Erbacher Straße Zutritt. Hierbei gelangten sie über die Haustür in die Wohnung im zweiten Obergeschoss.