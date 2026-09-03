Gesuchter Deutscher nach Schuss in Aalen in Italien gefasst

Gela/Aalen (dpa) - Ein wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gesuchter Deutscher ist in Italien festgenommen worden. Der heute 20-Jährige wurde in einer Pension in der Stadt Gela im Süden von Sizilien aufgespürt, wie die italienische Polizei mitteilte. Er soll im vergangenen Mai in Aalen einem anderen Mann ins Gesicht geschossen und diesen schwer verletzt haben.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den jungen Mann am Samstag in der Pension aufspüren. Auf ihn aufmerksam wurden die Beamten, nachdem das elektronische Meldesystem für Übernachtungsgäste Alarm geschlagen hatte. In Italien müssen Unterkünfte die Daten ihrer Gäste an die Polizei übermitteln.

Bei der Ankunft der Polizei in der Pension soll sich der 20-Jährige in einem Lichtschacht des Gebäudes versteckt haben, um sich der Festnahme zu entziehen. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt von Gela. Die Festnahme wurde nach Angaben der Polizei der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Caltanissetta gemeldet.