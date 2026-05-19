Gesundheitsprobleme: Gina-Lisa Lohfink postet aus der Klinik

Stuttgart (dpa) - TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink hat sich mit einem emotionalen Post aus einer Klinik gemeldet - und Sorge bei Fans ausgelöst. «Die letzten Wochen waren gesundheitlich echt nicht leicht für mich», schrieb die Reality-TV-Darstellerin auf Instagram. Zunächst hatte der «Focus» darüber berichtet.

Die 39-Jährige sitzt dabei in einem Behandlungsraum auf einer Liege, hat eine Infusionsnadel im Arm. Hinter ihr stehen medizinische Geräte. Gina-Lisa Lohfink trägt auf dem Bild graue Joggingklamotten, sie senkt den Kopf und blickt auf den Boden, die Mütze verdeckt das Gesicht. Über den Post ist traurige Klaviermusik gelegt.

Sie habe viele Termine absagen, vieles verschieben und sich einfach mal ein bisschen zurückziehen müssen, schreibt die 39-Jährige. Genauere Angaben zu ihren gesundheitlichen Problemen machte Lohfink allerdings nicht.

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Dank an Ärzte

Sie dankt allerdings in dem Post zwei Ärzten für die «medizinische Begleitung und Unterstützung in den letzten Wochen». Einer davon ist Kiefer-, Gesichts- und Schönheitschirurg, der andere ist ein Facharzt für Innere Medizin und Sportmedizin. «Ich weiß ehrlich nicht, was ich ohne euch tun würde. Danke, dass ich euch in meinem Leben habe.»

«Man merkt oft erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn sie plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist», schreibt Lohfing weiter. Gleichzeitig zeigte sie sich hoffnungsvoll: «Ich hoffe, dass jetzt langsam wieder bessere Zeiten kommen.» Unter dem Post sammelten sich zahlreiche Genesungswünsche von Fans. Lohfink bedankte sich. «Ich lese sie alle und bin einfach nur gerührt.»