Dreharbeiten in Hemsbach: Neues von Gina-Lisa Lohfink

Zum ersten Mal bekennt sich Realitystar Gina-Lisa Lohfink zu einer Frau, zu Weinheimer Sängerin. In der Doku-Soap "Wo die Liebe hinfällt", die am Freitag auf VOX läuft, gehen sie mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit. Doch in der Beziehung kriselt es.