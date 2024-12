In Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald: meistgelesen auf WNOZ

Als Reporter oder Reporterin einer lokalen Tageszeitung ist man gefühlt immer im Einsatz, 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche. Denn das Leben und die guten Geschichten, die halten sich natürlich nicht an Feiertage, an Urlaubs- oder Uhrzeiten. Und so kommt eine große Fülle an Artikeln zustande. Die Lieblingsgeschichten unserer Leserinnen und Leser - also die Geschichten des Jahres - haben wir hier zusammengestellt: