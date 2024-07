Weinheim, Bergstraße, Odenwald: alle Kerwen im Überblick

Im Hoch- und Spätsommer wird gefeiert - und zwar Kerwe! Entlang der Bergstraße und im Odenwald gibt es kaum einen Ort, der dieses spezielle Brauchtum nicht pflegt. Wir haben für euch alle Kerwe-Termine im Überblick. Natürlich sind auch die Kerwen mit dabei, die beim Ranking des Vereins Wasjetzt Odenwald gewonnen haben.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Krabbe-Kerwe im Weinheimer Ortsteil Sulzbach

Am letzten Juli-Wochenende steigt die Krabben-Kerwe in Sulzbach. Vom 26. bis 29.07.2024 wird gefeiert - einer der Höhepunkte ist der Umzug durch den Ort am Kerwesonntag.

Foto: Philipp Reimer In Feierlaune: die Sulzbacher Krabbe im Jahr 2023 bei der Ausgrabung der Kerwe.

Weinheimer Kerwe

Sie ist das Fest der Feste, die Königin der Kerwen - ach was, die Königin aller Brauchtumsveranstaltungen von hier bis Texas: die Weinheimer Kerwe. Sie findet traditionell am zweite Augustwochenende statt, in diesem Jahr vom 9. bis 12.08.2024. Auf und um den Weinheimer Marktplatz gibt es Fahrgeschäfte, Fress- und Losbuden, Straußwirschaften und vieles mehr.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie Foto: Philipp Reimer Fotografie

Bergsträßer Winzerfest Bensheim

Das Bergsträßer Winzerfest in Bensheim ist das größte südhessische Weinfest und auf jeden Fall einen Besuch wert: Es gibt einen Rummelplatz, jede Menge ausgezeichneten Wein von der hessischen Bergstraße und gutes Essen. In Bensheim wird vom 31.08. bis 08.09.2024 gefeiert. Herz des Festes ist das Winzerdorf in der Bensheimer Altstadt.

Kerwe Weinheim-Lützelsachsen

Der Verkehrs- und Heimatverein Lützelsachsen organisiert die Kerwe im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen. Gefeiert wird am zweiten September-Wochenende, in diesem Jahr vom 7. bis 9.09.2024.

Kerwe in Weinheim-Oberflockenbach

Die Kerwe-Jugend und die Verwaltungsstelle Oberflockenbach organisieren die "Oberwünschsteinbacher" Kerwe für die Odenwald-Ortsteile Oberflockenbach, Wünschmichelbach und Steinklingen, die traditionell am dritten September-Wochenende stattfindet. Vom 14. bis 16.09.2024 herrscht in "Oflo" Ausnahmezustand.

Foto: Marco Schilling Dream-Team der OberWünschSteinbacher Kerwe: Pfarrer Simon Klinger und Mundschenk Alexander Sauer im Jahr 2023.

Kerwe Hohensachsen

Der Anetplatz in Hohensachsen eignet sich hervorragend zum Feiern und das wird am dritten September-Wochenende der Fall sein. Kerwe ist dort vom 13. bis 16.09.2024.

Kerwe in Fürth-Lörzenbach

Der Kulturverein Lörzenbach (Ortsteil von Fürth) lädt ein. Gefeiert wird vom 20. bis 23.09.2024.

Bergsträßer Winzerfest Lützelsachsen

Die Gemeindehalle Lützelsachsen ist das Herz des Bergsträßer Winzerfestes, das der Verkehrs- und Heimatverein Lützelsachsen veranstaltet. Am ersten Oktober-Wochenende, vom 4. bis 6. Oktober ist es wieder soweit.

Foto: Katrin Oeldorf Ein Umzug durch den Ort gehört zum Bergsträßer Winzerfest in Weinheim-Lützelsachsen fest zum Programm.

Kerwe in Lindenfels

Rummelplatz, Livemusik und Frühschoppen stehen bei der Kerwe im Lindenfelser Ortsteil Winterkasten vom 12. bis 14. Oktober auf dem Programm.

Kerwe Rimbach

"Das Beste kommt zum Schluss" lautet der Kampfspruch des Kerwevereins Rimbach. Damit spielt der Verein auf das späte Datum der Kerwe an. Wenn schon die Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte stehen, ist in Rimbach im beheizten Festzelt Kerwe angesagt. Vom 1. bis zum 4. November findet die Sause statt. Liveshow, Frühschoppen und spannende Fahrgeschäfte werden auch dieses Jahr geboten.