Die besten Kerwen im Odenwald

Lörzenbacher Kerwe erneut unter den Top 5 Kerwen im Odenwald

Der Verein WasJetzt Odenwald e.V. hat auch in diesem Jahr zum Kerwe-Voting auf Social Media aufgerufen. Die Kerwe Lörzenbach ist erneut vorne mit dabei. Welchen Platz sie erreicht hat und was die Lörzenbacher Kerwe so besonders macht.