Die Top fünf Kerwen im Odenwald

Die Rimbacher nehmen zum zweiten Mal an der Wahl zur besten Kerwe teil. Überraschenderweise sind sie wie im Vorjahr auf dem dritten Platz gelandet. "Das beste kommt zum Schluss" lautet der Kampfspruch des Kerwevereins Rimbach für das Kerwe-Voting in diesem Jahr. Damit spielt der Verein auf das späte Datum der Kerwe an. Wenn schon die Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte stehen, ist in Rimbach im beheizten Festzelt Kerwe angesagt. vom 1. bis zum 4. November findet die Sause statt. Liveshow, Frühschoppen und spannende Fahrgeschäfte werden auch dieses Jahr geboten.