Welche ist die beste Kerwe im Odenwald?

Bald ist es wieder so weit und die Kerwe-Saison geht los! Die Auswahl im Odenwald ist riesengroß und da kommt zurecht die Frage auf: Wo findet eigentlich die beste Kerwe statt?

Dieser Frage geht der Verein WasJetzt Odenwald nun zum zweiten Mal nach und regt seine Follower auf Instagram zum Bewerben an. Unterstützt wird der regionale Verein dabei dieses Jahr von Schmucker und der WNOZ.

So einfach geht die Bewerbung

Auf der Website von WasJetzt Odenwald findet man ein Bewerbungsformular . Hier müssen nur die wichtigsten Informationen eingetragen und ein paar Fragen beantwortet werden, danach kann das ausgefüllte Formular direkt abgeschickt werden. Fertig! Achtung: Bewerbungsschluss für die "Beste Kerwe im Odenwald 2024 presented by Schmucker & WasJetzt Odenwald" ist der 8. April 2024.

So läuft das Voting

Anschließend erstellt WasJetzt Odenwald aus den eingegangenen Bewerbungen Social Media Posts für Instagram und Facebook. Jede Kerwe bekommt dabei ihren eigenen Beitrag mit den wichtigsten Informationen und Highlights. Sind alle Posts angefertigt, werden sie gleichzeitig veröffentlicht. So hat jede Kerwe die gleiche Chance beim Wettbewerb. Vom 8. bis zum 15. April läuft dann die Abstimmung. In diesem Zeitraum können die Odenwälder für ihre Lieblingskerwe abstimmen, indem sie deren Beiträge mit einem Like versehen. Die Kerwe mit den meisten Likes wird zum Gewinner und somit zur "Besten Kerwe im Odenwald 2024" gekürt. Aber keine Sorge - auch die Plätze zwei bis fünf erhalten tolle Gewinne!