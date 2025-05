Startschuss für Rippenweirer Kerwe - „Odenwald meets Hüttengaudi“

Rippenweier. Am Freitag fiel der Startschuss für die „Rippemer Kerwe“, die das Kerwejahr in Weinheim traditionell eröffnet, mit der Ausgrabung der Kerweschlumpel am Petersplatz in Heiligkreuz. Tatkräftig griffen Kerweparre Sebastian Fietz und sein Mundschenk Philipp Gärtner zum Spaten, bevor der Gerstensaft nach dem Fassbieranstich von Ortsvorsteherin Yvonn Nicolay sprudelte. Das „Fest des Jahres“, das turnusgemäß vom Sportverein Rippenweier (SVR) organisiert wird, hat viele Höhepunkte. Am heutigen Kerwesamstag ist der Kerweplatz mit den Attraktionen der Schausteller ab 12 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr bewirten die Schlepperfreunde Rippenweier.