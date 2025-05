Weinheims erste Kerwe in den Startlöchern

Rippenweier. Das Kerwejahr in Weinheim beginnt traditionell mit der „Rippemer Kerwe“. Die Menschen in Rippenweier freuen sich schon auf das Wochenende vom 9. bis 12. Mai, an dem das „Fest des Jahres“ stattfinden wird. Organisator ist dieses Jahr turnusgemäß der Sportverein Rippenweier (SVR) mit einem überwiegend jungen Planungsteam. Einer der Höhepunkte wird das Frühlingsfest sein, das unter dem Motto „Odenwald meets Hüttengaudi“ steht. Das Programm auf einen Blick.