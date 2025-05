Rippenweier legt mit der ersten Kerwe Weinheims mächtig vor

Rippenweier. Was für eine Gaudi! Die Rippemer Kerwe setzt heute zum Endspurt an und schon jetzt steht fest: Sie könnte schöner kaum sein. Die Sonne lacht über Rippenweier, wo die Kerweschlumpel schon am Freitag von Mundschenk Philipp Gärtner und Kerweparre Sebastian Fietz ausgegraben worden war. Mit geübten Schlägen schaffte Ortsvorsteherin Yvonn Nicolay den Fassanstich – eine Feuerprobe bei der Rippemer Kerwe. Schließlich ist Yvonn Nicolay erst seit Oktober im Amt.