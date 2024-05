Gesundheitswirtschaft wächst in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Anders als in ganz Deutschland ist die hessische Gesundheitswirtschaft 2023 preisbereinigt gewachsen. Sie legte um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Im bundesweiten Durchschnitt schrumpfte sie dagegen um 1,3 Prozent.