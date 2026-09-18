Tod bei Ticketkontrolle

Getöteter Zugbegleiter wird mit Gedenktafel geehrt

Der Gewalttod von Serkan Calar sorgte bundesweit für Entsetzen. Nun erhält der Schaffner einen dauerhaften Erinnerungsort. Zur Übergabe kommen Verkehrsminister Bilger und Bahnchefin Palla.

Den Hinterbliebenen ist wichtig, dass die Gedenktafel nicht nur Serkan Calar gewidmet ist, sondern allen Bediensteten im öffentlichen Dienst, die jeden Tag Gewalt erleben. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Den Hinterbliebenen ist wichtig, dass die Gedenktafel nicht nur Serkan Calar gewidmet ist, sondern allen Bediensteten im öffentlichen Dienst, die jeden Tag Gewalt erleben. (Archivbild)

Mannheim/Ludwigshafen (dpa) - Zur Erinnerung an den bei einer Fahrscheinkontrolle getöteten Zugbegleiter Serkan Calar wird heute (15.30 Uhr) eine Gedenktafel im Hauptbahnhof Mannheim enthüllt. Zu der Zeremonie auf Gleis 1 werden neben Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bahnchefin Evelyn Palla auch Hinterbliebene und Freunde erwartet.

Der 36 Jahre alte Calar aus Ludwigshafen war Anfang Februar nach einem Angriff eines Fahrgastes ohne Ticket in einem Regionalexpress in der Pfalz an einer Hirnblutung gestorben. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen und löste eine Debatte über mangelnde Sicherheit in Zügen in Deutschland aus. Der Täter wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Mannheim war Dienstort von Calar.

Gemeinsam mit der Familie des Zugbegleiters wolle man einen dauerhaften Mahn- und Gedenkort einrichten, teilte die Deutsche Bahn mit. Neben einer Schweigeminute sind bei der Zeremonie unter anderem Wortbeiträge von Bilger und Palla sowie von Calars Bruder Eray geplant.

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