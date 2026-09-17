Gewalt als Auftragstat: Mehr Fälle in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Polizei verzeichnet wachsende Fallzahlen von kriminellen Auftragstaten nach dem Muster «Violence as a Service». Dabei werben kriminelle Netzwerke meist junge Menschen an, die dann Gewalttaten gegen Bezahlung begehen. Wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte, wird im laufenden Jahr derzeit eine mittlere zweistellige Anzahl von Sachverhalten auf eine mögliche Zuordnung zum Phänomen «Violence as a Service» (VaaS) geprüft.

Die kriminelle Geschäftspraktik wird seit 2024 erfasst, die Fallzahlen bewegten sich laut LKA bisher im einstelligen Bereich. «Im Verlauf des Jahres 2025 wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet», ergänzte die Behörde. Die Fallzahlen lagen demnach «im unteren zweistelligen Bereich».

Mehrere Explosionen in Frankfurt und in Offenbach am vergangenen Sonntag und Montag beschäftigen derzeit die Ermittler. Dabei spielt den Angaben zufolge auch das Phänomen «Violence as a Service» eine mögliche Rolle. Am Donnerstagmorgen gab es erneut zwei Explosionen in Frankfurt.

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Erhebliche Gefahren für öffentliche Sicherheit

VaaS stelle eine «neue Dimension der schweren und organisierten Kriminalität dar, dessen Taten ohne erkennbare Verbindung zwischen den Beteiligten verübt werden», erläuterte das LKA. «Was für die Auftraggeber äußerst lukrativ ist, birgt für Unbeteiligte und für die öffentliche Sicherheit erhebliche Gefahren.» Charakteristisch sei das gezielte Anwerben leicht beeinflussbarer junger Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, oft im Ausland.