Gewalttat in Freudenstadt? Polizei findet Schwerverletzten
Eine Bluttat treibt die Ermittler im Schwarzwald um. Polizisten finden einen stark blutenden Mann - aber von einem Täter ist weit und breit keine Spur.
Freudenstadt (dpa/lsw) - Einen blutenden und schwer verletzten Mann hat die Polizei in Freudenstadt gefunden. Polizisten versorgten die zunächst stark blutende Wunde an seinem Oberschenkel, ehe Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus brachten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei fahndete nach möglichen Tatbeteiligten, allerdings ohne Erfolg.
Die Verletzung des Mannes könnte durch scharfe Gewalt entstanden sein, hieß es. Nähere Angaben zur Identität des Mannes, zur Tatwaffe und zu den Hintergründen konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen. Was genau passiert ist, muss erst ermittelt werden.
Ein Zeuge hatte am späten Montagabend die Polizei gerufen und von einer Schlägerei berichtet. Als die Beamten im Bereich des Bahnhofs eintrafen, fanden sie den Verletzten.