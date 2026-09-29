Kriminalität

Gewalttat in Freudenstadt? Polizei findet Schwerverletzten

Eine Bluttat treibt die Ermittler im Schwarzwald um. Polizisten finden einen stark blutenden Mann - aber von einem Täter ist weit und breit keine Spur.

Polizisten haben einen Schwerverletzten in Freudenstadt gefunden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Polizisten haben einen Schwerverletzten in Freudenstadt gefunden. (Symbolbild)

Freudenstadt (dpa/lsw) - Einen blutenden und schwer verletzten Mann hat die Polizei in Freudenstadt gefunden. Polizisten versorgten die zunächst stark blutende Wunde an seinem Oberschenkel, ehe Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus brachten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei fahndete nach möglichen Tatbeteiligten, allerdings ohne Erfolg.

Die Verletzung des Mannes könnte durch scharfe Gewalt entstanden sein, hieß es. Nähere Angaben zur Identität des Mannes, zur Tatwaffe und zu den Hintergründen konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen. Was genau passiert ist, muss erst ermittelt werden.

Ein Zeuge hatte am späten Montagabend die Polizei gerufen und von einer Schlägerei berichtet. Als die Beamten im Bereich des Bahnhofs eintrafen, fanden sie den Verletzten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gedenken nach Bluttat - Ermittler zurückhaltend
Attacke in Park

Gedenken nach Bluttat - Ermittler zurückhaltend

Das Entsetzen nach der Gewalttat in Aschaffenburg ist groß. Viele Menschen kommen zum Gedenken zusammen. Der Druck auf die Ermittler wächst, möglichst bald Antworten zu liefern.

24.01.2025

Gewalttat mit mehreren Schwerverletzten in Aschaffenburg
Kriminalität

Gewalttat mit mehreren Schwerverletzten in Aschaffenburg

In einem Park in Aschaffenburg werden mehrere Menschen angegriffen. Die Hintergründe sind unklar - zwei Verdächtige aber festgenommen.

22.01.2025

Ausschreitungen

Randale in britischen Städten nach Bluttat

Nationalisten und Gegendemonstranten stehen sich gegenüber, die Lage ist angespannt. Teilweise gibt es Randale. Angefeuert werden die Proteste in sozialen Medien. Auslöser: eine Messerattacke.

03.08.2024

Ausschreitungen

Schwere Randale in England nach Bluttat

Ultranationalisten haben zu weiteren Protesten in britischen Städten nach der Messerattacke von Southport aufgerufen. Erneut gibt es massive Angriffe auf Polizisten.

02.08.2024

Gewaltsame Ausschreitungen

Krawalle nach Bluttat in England - 39 Polizisten verletzt

Die britische Stadt Southport trauert nach einem tödlichen Messerangriff um drei Kinder. Weitere sind schwer verletzt. Nach einer Mahnwache für die Opfer gibt es neue Attacken - von rechten Kräften.

31.07.2024