Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Schon in zwei Jahren könnten nach Berechnungen der Gewerkschaft GEW mehr als 10.000 ausgebildete Lehrkräfte in Hessen fehlen. Selbst im Jahr 2035 werde der Bedarf das Angebot an ausgebildeten Lehrkräften noch um 9.000 übersteigen, so die Prognose.