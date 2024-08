Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Taser

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine bessere Ausstattung der hessischen Polizei mit Tasern. 190 Distanz-Elektroimpulsgeräte befinden sich nach Angaben des hessischen Innenministeriums derzeit landesweit im Einsatz. «Das ist deutlich zu wenig», sagte der Landesvorsitzende der GdP, Jens Mohrherr, laut Mitteilung in Wiesbaden. Es könne nicht sein, dass das zeitintensive Bringen des Tasers von einer Dienststelle zur anderen den Einsatz womöglich verhindere. Angegriffene Polizeibeschäftigte müssten zur Schusswaffe greifen, wenn es kein milderes Mittel mehr gebe.

Einer Argumentation, der Taser sei wegen vorgeschriebener Fortbildungen und hohen Unterhaltungskosten zu teuer, erteile die GdP eine klare Absage, so Mohrherr. «Die passive Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen, belegt durch die deeskalierende Wirkung bei Androhung des Einsatzmittels, entspannt lebensbedrohliche Lagen für eingesetzte Polizeibeschäftigte.» Andere Bundesländer und der Bund machten es vor: «Wer eine belegbare Politik zum Schutz, Respekt und der Rückendeckung der Polizeibeschäftigten wie die Landesregierung ausruft, muss jetzt Zeichen setzen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.»

Der vorgeschriebene Schulungsaufwand stehe absolut in Relation zum Einsatzwert. «Allein die zunehmende Statistik in diesem Jahr zeigt, dass eine bloße Androhung des Einsatzmittels deeskalierend wirkt», erläuterte Mohrherr. Wenn der Einsatz von Schusswaffen verhindert werden könne, würden auch Gefahren für das Leben eines potenziellen Angreifers minimiert. Das «schlimmste Ereignis in einem Polizeileben», nämlich eine gezielte Schussabgabe auf einen Menschen, könne durch einen Tasereinsatz abgewendet werden. «Wirksamer Schutz vor Angriffen muss 24/7 verfügbar sein», forderte er.