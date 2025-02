Polizei testet automatischen Bodycam-Start bei Tasereinsatz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Polizei will in einem Pilotprojekt die Koppelung von Taser und Bodycam testen. Eine neue Generation der Elektroschocker mache es möglich, dass bei ihrem Einsatz zeitgleich die Kamera ausgelöst werde, sagte Innenminister Roman Poseck (CDU) im Landtag in Wiesbaden. Das Land wolle 14 dieser modernen Taser mit dazugehöriger Bodycam anschaffen und im Einsatz ausprobieren.