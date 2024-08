Polizei in Hessen setzt häufiger Taser ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizei in Hessen hat Taser im laufenden Jahr bislang 52 Mal eingesetzt. Dabei wurden die Distanz-Elektroimpulsgeräte nach Angaben des hessischen Innenministeriums bis Mitte August 33 Mal ausgelöst, in 19 Fällen wurde ihr Einsatz nur angedroht.

Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden die Taser laut Ministerium 49 Mal eingesetzt. Ausgelöst wurden sie 2023 demnach in 22 Fällen, in 27 Fällen blieb es bei Androhungen.

Seit der Einführung der Taser hat es in Hessen laut Innenministerium insgesamt drei Todesfälle in den Jahren 2018 und 2019 gegeben. Die getroffenen Personen hatten gesundheitliche Vorschädigungen, hieß es.

Innenminister Roman Poseck (CDU) bekräftigte, die Ausstattung der hessischen Polizei mit den Geräten aufstocken zu wollen. «Bei Einsätzen kommt es immer häufiger vor, dass Polizistinnen und Polizisten angegriffen werden», erklärte er. Taser seien ein wichtiger Baustein zur Gewährleistung von Sicherheit in bestimmten Einsatzlagen.

«Dabei gehen wir sorgfältig vor», sagte Poseck. So setze der Taser-Einsatz umfassende Schulungsmaßnahmen voraus, die auch fortlaufend absolviert werden müssten. «Klar ist aber auch, dass der Taser kein Allheimittel ist. In besonders kritischen Situationen ist der Einsatz der Schusswaffe weiterhin eine Option, vor allem zur Gefahrenabwehr», so der Innenminister.