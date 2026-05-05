Gewerkschaft droht mit Rekordstreiks in Hotels und Gastro

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten droht angesichts stockender Tarifverhandlungen mit Warnstreiks in Hotels, Restaurants und Cateringfirmen. Erste Arbeitsniederlegungen könne es schon bald geben, besonders in Frankfurt, Wiesbaden, aber auch in anderen hessischen Städten und Gemeinden, sagte NGG-Verhandlungsführer Hendrik Hallier. Er kündigte an: «Vorabankündigungen wie bei der Bahn wird es nicht geben. Gleichzeitig werden dies die größten Streiks, die diese Branche in der Bundesrepublik jemals erlebt hat.»

Die Beschäftigten der Branche hätten genug, sagte Hallier. In vielen Betrieben arbeite heute rund ein Drittel weniger Personal, doch die Arbeit habe nicht abgenommen. «Die Beschäftigten der Branche arbeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit, an Feiertagen, Sonntagen und unter stetig steigenden Arbeitsbelastungen.»

Die NGG fordert eine Erhöhung der Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 7,5 Prozent sowie einen jährlichen Gesundheitszuschuss von 300 EUR. Die Arbeitgeber bieten nach Darstellung der Gewerkschaft eine Gehaltserhöhung von einem Prozent über 30 Monate. Besonders brisant sei, dass die Arbeitgeber die Gehälter ungelernter Arbeitskräfte gar nicht erhöhen wollten, kritisiert die NGG, zu deren Tarifgebiet mehrere namhafte Hotels zählen.

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